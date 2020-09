Noia preserva as súas augas co impulso dun plan de limpeza

O mantemento en bo estado das augas é fundamental para Galicia, pois delas depende a economía local de moitas vilas e é a chave para garantir o futuro das vindeiras xeracións. Coñecedora diso, a confraría de pescadores San Bartolomé acaba de poñer en marcha Econoia, un proxecto de recollida de lixo mariño.

Na presentación de dito programa, que tivo lugar onte no edificio da Sociedade Liceo, participaron a conselleira do Mar en funcións, Rosa Quintana; os alcaldes de Noia e Outes, Santiago Freire e Manuel González, respectivamente; e o patrón maior do pósito noiés, Santiago Cruz, así como mariscadores e representantes de colectivos vinculados ao sector, entre outros.

Durante a súa intervención, a titular de Mar salientou a implicación do sector pesqueiro galego na retirada de residuos durante a súa actividade e o seu compromiso coa protección dos recursos pesqueiros. Neste sentido, enxalzou o labor realizado a través de diversos proxectos que combinan a retirada dos plásticos coa valorización deses refugallos e salientou a iniciativa impulsada agora pola confraría noiesa.

O plan Econoia desenvolverase durante dous anos. É unha das seis propostas apoiadas pola Consellería do Mar no marco das axudas a programas colectivos para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños mediante a recollida de residuos no mar.

A achega concedida a esta en concreto é de máis de 204.000 euros, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e nel inclúese a recollida de residuos cunha compensación por días a 171 profesionais do marisqueo a pé, un estudo de acumulación do material, traballo de clasificación e inventario do mesmo. Na zona noiesa, a desembocadura do río Tambre será un dos lugares nos que se levarán a cabo as tarefas de limpeza.

Ademais, tamén se comtemplan accións de formación e concienciación como unha exposición, fixada para o vindeiro verán. A Sociedade Liceo prestará as instalación ás asociacións Mar de Fábula e Mar de Noia para expoñer arte e obxectos da cultura mariñeira atopados nas praias. Estará aberta ao público durante os meses de xuño e xullo, e servirá para divulgar os resultados do proxecto ata ese momento.

Xunto coas outras iniciativas que foron aprobadas, Econoia enmárcase no plan Mar Limpo co que o Goberno autonómico pretende contribuír a acadar un ambiente costeiro e mariño limpo, saudable, produtivo e bioloxicamente diverso e unha redución da cantidade de refugallos existentes nas zonas costeiras.

Asemade, a través del tamén se busca que os sectores pesqueiro e marisqueiro integren nas súas operativas boas prácticas que contribúan á protección do medio.

Respecto diso, Rosa Quintana lembrou que este ano é a primeira vez que se convocan axudas “para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos mariños” e incidiu en que grazas a elas “os profesionais do marisqueo a pé e a frota de artes menores poden ser compensados por contribuír a manter limpo o mar, do que dependen milleiros de familias en Galicia”.