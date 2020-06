Nova imaxe de marca en Melide para potenciar o sector produtivo

Melide. O Concello de Melide, a través da concellaría de Promoción Económica, vén de presentar unha nova imaxe de marca baixo a cal se pretende potenciar a actividade dos sectores produtivos do municipio. Tal e como indicou o concelleiro Xosé Igrexas, “baixo o eslogan Merca en Melide, Cerne de Galicia, levaranse a cabo durante os vindeiros meses campañas de promoción, abarcando ao comercio, hostalería ou calquera outro establecemento que presente actividade na noso Concello”, sinalou.

A nova imaxe de marca é unha das iniciativas encamiñadas a apoiar o sector produtivo local, coa idea de paliar as consecuencias da crise económica derivada da pandemia. Deste xeito, “o Concello amosa un comercio seguro fronte á covid-19, de proximidade e de confianza, onde a mellor opción é investir na propia vila para crear emprego e xerar futuro”, apuntan fontes municipais. O logo co eslogan Merca en Melide, Cerne de Galicia, está realizado en varias cores vistosas “que simbolizan no só o cruce de Camiños de Santiago senón tamén o de estradas que fan que Melide sexa o corazón de Galicia”, argumentan dende o goberno local.

Asetem tamén está a tratar de potenciar o comercio con varias actividades. Agora está a repartir os premios da campaña Días brancos, que puxeron en marcha os pasados 17, 18 e 19 de xuño. A.P.