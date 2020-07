Nova proposta pero sin acordos para o enlace ao parque de Vimianzo

Vimianzo. A construción do enlace da autovía co polígono de Vimianzo segue no aire, logo da xuntanza de onte entre a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, e a alcaldesa, Mónica Rodríguez.

A responsable autonómica plantexoulle un convenio de colaboración co Goberno central e o Concello, de xeito que a Xunta asumiría a redacción do proxecto e tramitaría as expropiacións, e Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) financiaría as expropiacións e a execución das obras necesarias. O custe total estímase en 4,7 millóns de euros, dos cales 250.000 € serían asumidos pola Xunta.

Ethel Vázquez insistiu na vontade da Xunta de colaborar co desenvolvemento económico de Vimianzo, pero a alcaldesa considera a proposta “insuficiente debido ao calado do proxecto”. Agradece á conselleira que escoitase as súas propostas, “pero non tanto as escasas solucións que se nos plantexan para executar un problema de índole autonómica”.