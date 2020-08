Novo treito de beirarrúas e asfaltado no polígono industrial ribeirense

RIBEIRA. Quince empresas presentaron as súas propostas para a pavimentación dun novo tramo de vial e beirarrúas no polígono industrial de Xarás, en Ribeira (concretamente, na avenida Ramiro Carregal Rey) coa fin de incrementar a seguridade viaria. A zona onde se centra a actuación ten beirarrúas construídas en formigón en masa que se atopan bastante deterioradas, ao igual que a calzada. Por tal motivo, os servizos técnicos elaboraron un proxecto técnico que inclúe a pavimentación das beirarrúas cunha capa de formigón de 15 centímetros de espesor, en tanto que a calzada será asfaltada con aglomerado en quente. Os traballos concluirán co pintado do vial. A actuación comporta un investimento de 116.528 euros, dos cales o 80 % (92.223 euros) proceden dunha subvención da Consellería de Economía, Emprego e Industria. s. s.