Novos servizos

OFRÉCESE ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA A VECIÑANZA a domicilio (memoria, atención e linguaxe) durante os meses de outubro e novembro para as persoas dependentes con algún tipo de deterioro cognitivo e que estén empadroadas en Cee. Poden inscribirse os interesados ata o día 16 de setembro. As prazas son limitadas e, segundo indica a alcaldesa, Margarita Lamela, as persoas que precisen deste novo servizo poden solicitar máis información dirixíndose á Concellería de Servizos Sociais ou chamando aos números de teléfono 981 745100 ou 663 523250. Por outra banda, o Concello segue coas tarefas de limpeza e desinfección das marquesiñas e do polideportivo, onde xa están case rematadas as obras de renovación da instalación eléctrica.