O Pino busca este mes solventar o problema da ponte

Os socialistas do Pino veñen de denunciar o “penoso estado” dos piares da Ponte de San Migueliño na Tarroeira. “As distintas crecidas que sofre o río Tambre no inverno e a escasa limpeza das marxes do mesmo, ano tras ano, provocan asolagamentos” que pasan factura ao viaduto, aseguran dende o PSOE.

Esta construción, localizada a poucos metros da praia fluvial de A Tarroeira, “conta cun problema estrutural serio ao ter dous dos seus piares parcialmente esbarrigados, e unha importante fenda no seu piar central”, denuncian dende o partido. Alertan de que o viaduto “a día de hoxe ten serios danos estruturais” e “non entendemos como a estas alturas desde o Concello non se ten feito nada para intentar solucionar o problema”, sentencian.

“No inverno, coas choivas e o aumento no caudal, os danos irán a máis e corremos o risco de que a ponte se derrube totalmente, o que provocaría graves prexuízos aos veciños e, sobre todo, aos gandeiros da zona”, apuntan.

Pola súa parte, o alcalde do municipio, Manuel Taboada, lembra que a principios de ano, despois das choivas e das inundacións do pasado inverno, “o Concello do Pino pediu un informe a un enxeñeiro de Camiños sobre o estado dos piares e da ponte de San Migueliño”. Nel indícase “que non hai perigo para o paso de vehículos, xa que a estrutura está en bo estado, e os derrubamentos só afectan aos tajamares, a parte dos piares que serve para desviar a auga a ambos lados da estrutura”, aseguran ao respecto.

Durante o mes de xullo, o Concello indica que xa contactou con Augas de Galicia para saber como afrontar a obra e que tipo de autorizacións son necesarias para poder reparar os derrubamentos. “O equipo técnico municipal está preparando a memoria para solicitar os permisos en Augas de Galicia a principios de setembro para poder acometer a reparación dos tajamares durante o mes e outubro e evitar que os derrubes segan medrando”, asegura o alcalde. Recorda ademais que, segundo os informes técnicos que ten a administración local, a ponte de San Migueliño segue sendo segura para o paso de coches.