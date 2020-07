O Pino sigue a promover a lectura entre os nenos

O PINO. Durante todo o estado de alarma, o Concello do Pino colaborou nunha iniciativa entre bibliotecas municipais de diferentes puntos de Galicia, na que se tratou de incentivar a lectura entre os máis pequenos. Cada día pola tarde, a través do Facebook municipal, convidouse á rapazada do Pino a desfrutar de historias moi distintas. Este proxecto continúa na “nova normalidade”. Onte foi a bliblioteca de Oroso a que propuxo o conto Mago Rosa de Txabi Arnal e Rashin Kheiriyeh. Unha historia divertida na que se trata o tema da xustiza, tanto na recompensa das boas accións como o castigo do dano feito. Agora dende O Pino van participar asemade nunha nova colaboración. Desta vez, todos os días (de luns a venres) ás 12:00 horas haberá unha publicación co cancelo #biblioveranengalicia, co que cada biblioteca participante dará a coñecer os lugares máis representativos do seu municipio. A idea é promover o turismo pola nosa terra. A.P.