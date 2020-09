O río Furelos segue a ser o `estercoleiro´ do polígono da Madanela

A Asociación de Troiteiros Río Furelos sofre un novo mazazo ó detectar outro vertido procedente do polígono industrial da Madanela.

“Despois da cantidade de denuncias que levamos feito, despois das desfeitas que non se denunciaron... que pase o tempo e nada mude neste despropósito sen fin, xa non quedan palabras para definir o que sentimos”. Con esta frase expresaban a súa perplexidade e cansanzo diante dunha loita a favor do medioambiente que semella que está perdida..

Os responsables da asociación anunciaban “un capítulo máis desta xeira interminábel de feitos delictuosos que se veñen producindo dende hai anos no mesmo punto: na desembocadura das augas do polígono e que acaban por deitar no río Furelos. Nesta ocasión recibimos aviso do que estaba a acontecer na zona de saída dos colectores do polígono. A auga completamente toldada levaba unha coloración abrancazada”.

Nesta ocasión o vertido ó río Furelos semella ser altamente contaminante tanto pola cor da auga como polo cheiro que desprendía.

Desde esta asociación melidense recordan que “en cada unha das ocasións a Asociación de Troiteiros Río Furelos, coa colaboración cidadá en moitos casos, puxo en coñecemento dos distintos niveis da Administración que teñen competencias na materia, todos aqueles vertidos e comportamentos incívicos que potencialmente eran un ataque ao medio ambiente e, en concreto, ao río Furelos”.

Teñen aínda na memoria o sucedido a principios do pasado mes de xuño que deixou flotando nas augas fluviais nove mil troitas mortas.

É unha denuncia de tantas sobre a situación do polígono melidense. Os troiteiros sinalan que “a pesar da nosa falta de confiaza nas medidas que se vaian tomar (chove sobre mollado) o noso deber é pór en coñecemento do Seprona, de Augas de Galicia, da Consellaría de Medio Ambiente, Servizo de Protección do Patrimonio Natural e do Concello, esta nova falcatruada que demostra, máis unha vez, a falta de sensibilidade de algúns, que non se decatan de que están a cuspir para riba, e a ineficacia de outros que non son quen de atallar estes actos delictivos”.

Por último, mandan unha mensaxe ben clara. “Só nos queda rematar cunha reivindicación que non nos fartaremos de repetir: a única solución para acabar con isto é dotar ao polígono dunha depuradora eficiente que garanta que os vertidos que chegan ao río son seguros en termos medioambientais. E que mellor reclamo! por outra parte, para que novas empresas decidan instalarse nun polígono que conte cunha infraestrutura fundamental e necesaria. En definitiva, seguridade para o medioambiente e posibilidade para incrementar os postos de traballo e a riqueza dos melidenses”.