O Son activa obras públicas por millón y medio de euros

El alcalde sonense, Luis Oujo, dijo que técnicos de Portos de Galicia y de la empresa adjudicataria del proyetco de reforma integral de la fachada marítima “presentaranlle nos vindeiros días os detalles do plan de obra do paseo marítimo aos comerciantes e hostaleiros da localidade”. Aunque el plazo previsto es de 18 meses, el regidor espera que al menos el grueso de la actuación esté concluido para el verano del próximo año. La inversión es de cinco millones de euros. Y es que, a pesar de que se acometerán en pleno verano, el Concello no ve necesario esperar a septiembre, dado que ni en julio ni en agosto va a haber las celebraciones que tradicionalmente suponen grandes concentraciones de gente, como la Festa Celta, la Festa Hortera o la Festa do Polbo. Con todo, se evitará que las obras afecten a los negocios.