O Son pide adelantar el cierre en el ocio nocturno ante las aglomeraciones

O Son. El alcalde de O Son, Luis Oujo, envió un escrito a la Consellería de Presidencia en el que solicita una reducción del horario para los locales de ocio nocturno en el municipio y que se limite a las 01.30. El regidor tomó esta iniciativa tras constatar que “estanse a producir numerosos problemas derivados da situación que están a crear algúns locais de ocio nocturno”.

En este sentido, el mandatario expone que el problema se centra exclusivamente en ese sector y que “de madrugada prodúcense aglomeracións de xente no exterior dalgúns locais, grupos de persoas que superan as dez permitidas e que, con independencia do feito de consumo de bebidas alcohólicas na rúa (que é competencia municipal sancionalo e xa se están a tramitar os oportunos expedientes), están a xerar inquietude nos veciños do concello, posto que se está a incorrer en situacións de risco pola existencia do covid-19, e a xente non leva mascarilla, comparten bebidas...”.

El regidor sonense advierte además que la situación se agrava en agosto por el incremeto de la población “como consecuencia da xente que se atopa de vacacións, así como polo feito de que arredor dos locais involucrados estase a orixinar un botellón ata as seis ou as sete da mañá”. s. s.