Obradoiro de xardíns e albanilería para Barcala, Xallas e Val do Dubra

Barcala. O Concello de Negreira vén de publicar as bases para o programa xuvenil de emprego que organiza xunto coa Baña, Santa Comba e Val do Dubra, de cara a aprender e traballar nas especialidades de fábricas de albanilerías e actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería.

Deste xeito, vanse seleccionar 4 alumnos por concello (cada unha desas disciplinas ten oito), de entre 18 e 30 anos en situación de desemprego, ademais do persoal administrativo e responsable destas actividades. A aportación da Consellería de Economía elevarase ata os 369.462 euros.

Entre as actuacións que teñen previsto acometer figuran, en Negreira, reposicións de beirarrúas na avenida das Brañas, avenida de Barcala, revestimento do teleclube de Barbazán, accesos para persoas con discapacidade ao de Barbazán, formigonado e tabicado no campo de fútbol de Pedra Mámoa ou melloras nos xardíns do Coto, Pedra Mámoa, Portor, avenida de Santiago ou na das Brañas.

Na Baña, pola súa banda, actuarase no baixo da cuberta do centro social, redistribuirase o espazo no teleclube de San Vicenzo e farán mantemento e plantacións de especies vexetais e árbores froiteiras en Chans, Fiopáns, A Chousa e a capital municipal, sen esquecer un xardín comestible na rúa Tedelle.

Xa en Val do Dubra as obras incluirán melloras na área recreativa do campo da feira (alí renovarán o enlousado e arranxarase a fonte), área recreativa de Bembibre, no céspede de Culleitalos e Agtra da Porta, peche do punto limpo, ampliación da biblioteca e arranxos en beirarrúas de Bembibre, Rial, Portomouro e San Román.

Por último, Santa Comba construirá muros nas pistas polideportivas de Céltigos, Vilamaior, no parquin do campo de fútbol de Castriz (a súa cantina mellorarase), na polideportiva e na área recreativa de Ser e na do Busto e a súa escola, sen esquecer o mantemento de xardíns na zona do consistorio, piscina descuberta, na climatizada de Fontenla, no entorno do centro social, Casa do Pozo, multiusos e arredores da casa da cultura. O obradoiro terá unha duración de doce meses.

E, do mesmo xeito, vaise contratar a un director, administrativo e dous docentes, un para cada unha das disciplinas que se van ensinar, ademais dun titor a media xornada. O comité de selección está formado por axentes de emprego e funcionarios. m.m.