Obras diante do CEIP de Calo durante o concilia

teo. O BNG denuncia outra falta de planificación do goberno municipal de Teo na execución das obras. E é que, a días do inicio do curso escolar, o bipartito decidiu iniciar actuacións diante do CEIP de Calo “xerando problemas para a circulación dos vehículos que teñen que transitar pola rúa que pasa por diante do colexio”. E máis aínda, xa que desde o 1 de setembro celébrase o Diverteo no recinto do CEIP, sendo ese o único acceso habilitado para deixar aos nenos. Ademais, calquera que circule pola rúa que transita por diante do CEIP atópase cun problema ao non dispoñer da sinalización necesaria para advertir das obras e da posibilidade de ter a estrada cortada. Chama a atención, segundo os nacionalistas, que aínda no caso de ter que facer a obra en setembro por falta de previsión, “non se buscara unha solución temporal falando

co centro para habilitar outro acceso ao colexio”. Lembran que debían ter rematado a obra en agosto. m.m.