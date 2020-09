‘Olladas na rúa’ reunirá a trinta e dous artistas nos xardíns de Valle-Inclán

A POBRA. Os xardíns de Valle-Inclán da Pobra acollerán este sábado a quinta edición do Olladas na rúa, unha cita que reunirá a 32 artistas (11 escultores e 21 pintores) procedentes do Barbanza, da Coruña e de Vigo. Realizarase un catálogo da mostra. No eido da escultura figuran Emilio Mariño, Jontxu Argibay, José Luis Bandín, Manuel Teira, Mónica Montero, Nuco Losada, Pepa Mariño, Platis, Ricardo Dávila, Sonagasallo e Che Tembra. En canto á pintura, estarán Alfonso Costa, Amparo Fuentes, Antía Brey, Antonio Pérez, Carmen Sampedro, Daniel Piñeiro, Esther Molinero, Fran Gess, Gloria López Paz–Arte Guiglo, Guille de la Paz–Arte Guiglo, Javier Hermo, Julia Gema Fernández, Manuel Ayaso, Manuel Rodríguez Varela, Teresa González, Marian Briones, Paco Casal, Paola García, Pastor Rodríguez, Teresa Argibay e Xerardo Crusat. S. Souto