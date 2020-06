Organizan en Lousame unha ruta guiada para coñecer tres fervenzas do río Vilacoba

Lousame. O Concello de Lousame informa da celebración dunha ruta de sendeirismo polo río Vilacoba, que terá lugar este domingo, cun traxecto circular de 21 quilómetros de dificultade media. Trátase dunha iniciativa organizada pola asociación Galicia Sendeirismo e desenvolverase entre as 10.00 e as 18.30 horas deste domingo 28. O prezo é de 13 euros e inclúe guía titulada e seguros de responsabilidade civil e de accidentes. O número de prazas está limitado a 30 persoas e as inscricións poden facerse a través de www.galiciasenderismo.com.

Para protexer a saúde de todas as persoas participantes, será preciso seguir unhas medidas especiais pola covid-19, como acudir co propio equipo de protección persoal (máscara e xel hidroalcohólico), manter as distancias de seguridade e non compartir obxectos, entre outras.

A expedición sairá da Praza do Concello de Lousame, a onde está prevista a volta. No primeiro tramo, de Brandia a Soutorredondo, seguirán a beira esquerda do río Vilacoba polo medio dun frondoso bosque de ribeira ata chegar á piscifactoría de Soutorredondo. Ao chegar á ponte de Vilacoba, a expedición desviarase cara o monte Colou para desfrutar dunhas excelentes vistas da ría de Noia-Muros. Dende alí baixarán á aldea de Toxosoutos para comezar o percorrido polo río San Xusto, visitando o mosteiro e as dúas fervenzas. Despois, cruzarán a ponte de madeira que hai detrás do albergue para ver o pombal do mosteiro.

Tamén pasarán polo Pozo do Capitán (en Boña), para desfrutar dunha terceira fervenza; a fábrica de papel das Maceiriñas, dende onde atravesarán o monte de Béxeres para chegar de volta ó río Vilacoba. s.S.