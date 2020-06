Oroso abre a piscina con aforo limitado, quendas e servizo de cita previa

oroso. O Concello de Oroso abre hoxe luns, día 22 de xuño, a piscina municipal coa novidade da nova cuberta, que permitirá o uso das instalacións mesmo os días que o bo tempo non acompañe. “O Concello ten como obxectivo que a veciñanza disfrute da piscina respectando as normas derivadas do coronavirus, xa que a saúde é o primeiro a día de hoxe”, afirma Antonio Leira, concelleiro de Deportes.

Como medida de axuda ás familias, a entrada será gratuíta este ano, tendo preferencia os empadroados en Oroso. As reservas faranse mediante unha aplicación ou tamén se poderá acceder o mesmo día sempre que non se cubra o aforo permitido para respectar a distancia. Haberá dúas quendas a elixir: de 11.00 a 15.45 e de 16.00 a 21.00 horas. O enlace para reserva previa é https://piscinaoroso.orbinn.com/login.