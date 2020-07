Oroso continúa co seu plan de abastecemento de auga en Rial e Mixoi

Oroso. O Concello de Oroso continúa nestes meses de verán co seu plan integral de posta en marcha da rede de abastecemento, “co obxectivo de pechar no 2020 o ciclo de auga en todo o municipio”, sinala o alcalde, Manuel Mirás Franqueira. En concreto, están en marcha os traballos na rede de abastecemento de auga en Rial, na parroquia de Trasmonte, e tamén no núcleo de Mixoi. Os labores prolongaranse durante as próximas semanas.

O rexedor orosán estivo onte supervisando as obras de Rial xunto á empresa encargada. Dita actuación ten un orzamento de 61.442 euros, mentres que a de Mixoi é de 16.251 euros. “Tivemos que facer fronte á dispersión xeográfica do concello, pero estamos preto de pechar o ciclo de auga, conseguindo que todos os veciños e veciñas do rural teñan acceso á rede pública municipal se o necesitan”, explica Manuel Mirás.

Como sucedeu con outros moitos proxectos, os traballos na rede de abastecemento sufriron un parón polo estado de alarma e o confinamento derivado da pandemia do coronavirus. Agora dende o goberno local están aproveitando o verán e a “nova normalidade” para impulsar todas as actuacións pendentes.

Por certo que o Concello tamén ten en marcha as obras de humanización e urbanización da rúa Tras da Torre, unha das vías máis antigas de Sigüeiro. Estase pavimentando a estrada, vaise facer unha nova canalización e está previsto instalar mobiliario urbano e sinalización. A.P.