“Os pais pensamos que pola masificación e a covid non se ía pechar a unitaria de Brión”

A Consellería de Educación vén de aplicar a ratio que fixa en seis o mínimo de alumnos necesarios para manter unha unitaria, polo que as instalacións da Luaña (Brión) e as de Comiáns (A Laracha) vanse pechar por ter 5 rapaces cada unha. De calquer xeito, os pais brioneses lamentan a nova, xa que “pensamos que pola incidencia da covid-19 e a masificación no colexio de Pedrouzos non ía pechar”.

Precisamente, segundo trasladaba Lucía Forján –unha nai afectada na Maía–, “falan de aplicar un protocolo da burbulla nas aulas, pero como nunha escola unitaria nunca van estar”. Incluso recabaron o respaldo da oposición e do goberno local socialista, pero sen éxito, ata o punto que “co apoio do Concello chegamos a prantexar por escrito ao xefe de Educación que as familias xestionasen o comedor e tamén o transporte”, mellorando dous dos puntos débiles do CEIP da capital municipal ao que serían dirixidos os nenos afectados.

Do mesmo xeito, amosan a súa “indignación” por non ser recibidos polas autoridades autonómicas nin ter aínda resposta as súas propostas. Ao fío, dende o BNG puxeron en marcha unha campaña de mobilizacións ante a Xunta para insistir na necesidade de manter estas unidades educativas, tan asentadas no rural galego, e segundo os seus responsables “trátase dun tema puramente economicista, porque non queren valorar a masificación nin a pervivencia do rural e, ademais, agardaron a que remataran as eleccións para facer o anuncio”, indican os nacionalistas, corroborando a disposición para impulsar un servizo de catering e transporte propio para esta rapazada.

Lembrar tamén que a comunidade educativa local, composta polas familias da EEI A Luaña e as ANPA da EEI de Sabaxáns, da EEI de Os Ánxeles, do CEIP de Pedrouzos e do IES de Brión quixeron manifestar hai unhas semanas a través dos seus representantes “a repulsa e total desacordo coa intención de peche da EEI A Luaña”.