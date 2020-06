Os Tilos sumará 125 nuevas viviendas con un plan parcial

La Consellería de Medio Ambiente divulga el informe de impacto ambiental para el plan parcial de un sector delimitado en el SUND-3 de la urbanización de Os Tilos (Teo). Su promoción parte de la compañía Mentores en Activos Inmobiliarios S.L, y la previsión es construir 125 viviendas. En cuanto a la superficie afectada, sería de 56.775 m² (como 6 campos de fútbol) entre el pabellón de deportes y la rúa Bidueiro.

La alternativa elegida mantiene las previsiones del PXOM con algunas variaciones, entre las que destaca que se va a mantener el viario existente. Habrá reserva de zonas verdes de sistema general (12.624 m²) y sistema local (7.574 m²), en la bolsa de suelo situada al norte del sector, que se corresponde con la vaguada del regato de Covas. Además, prevén mantener los árboles en el entorno y plantar dieciocho más.

En lo que atañe a equipamientos, constan dos parcelas, de 2.481 m² para poder ampliar el colegio público y el polideportivo municipal, y otra de sistema local de 1.642 m², pero “sen uso específico” y “ó sur das zonas verdes”.

Como antes se mencionaba, se mantiene el sistema viario, que abarca los caminos existentes y propuestos, así como la reserva de aparcamiento (161 plazas, 40 de ellas de titularidad pública).

Las 125 viviendas proyectadas se dividen a su vez en dos zonas: una de 16.612 m² para los inmuebles colectivos (que ocupa la mayoría del suelo residencial) dispuestos en bloques aislados de tres plantas y con aprovechamiento bajo cubierta. Y otra de 1.981 m² destinados a inmueble unifamiliar aislado, al sur del sector, sin olvidar 160 metros cuadrados de uso comercial (junto a la reserva que se consigna para ampliar el polideportivo).

Entre los informes recabados por la Dirección Xeral de Calidade Ambiental destaca el de Augas de Galicia, donde se recuerda que el ámbito del plan parcial se verá afectado “polas zonas de servidume e policía do regato de Covas e dun regato innominado que discorre 25 metros ao sur”, si bien también subraya que en este lugar “non se atopan zonas protexidas”. Asimismo, deja claro que el abastecimiento y el saneamiento cuentan con las pertinentes redes públicas, en su caso gestionadas por el Concello.

RURAL. Otro dossier que se incluye es el del Instituto de Estudos do Territorio, refiriéndose a que “un dos problemas paisaxísticos da urbanización dos Tilos é o seu remate sur contra un medio eminentemente rural, destacando a presenza do pavillón deportivo”, por lo que aboga por buscar una solución en aras del potencial efecto que revertiría en el entorno gracias a la nueva ordenación.

El motivo es que “ao establecerse unha ampla reserva de solo público, prodúcese unha acumulación da superficie edificable mediante bloques de tres plantas e baixo cuberta na zona sur”. Y atendiendo al carácter de ese entorno, en transición con paisajes forestales y agrícolas, “o impacto das novas edificacións pode ser elevado”. Para adelantarse a esta circunstancia, dejan claro que cualquier medida de cara a evitarlo o mitigarlo no pueden determinarse “con eficacia só neste plan parcial, de forma independente do conxunto do SUND-3 que permite outro desenvolvemento urbano máis ao sur”.