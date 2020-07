Os traballadores de Xeal volveron onte á rúa para pedir o plan de viabilidade

CEE. Cee acolleu onte unha nova concentración de traballadores de Xallas Electricidade e Aleacións (Xeal) para reclamar á Xunta que “esixa dunha vez á empresa o plan de viabilidade ao que obrigan as cláusulas das concesións hidroeléctricas e que cobra máis urxencia tras a negativa da empresa a pór en marcha os fornos unha vez rematado o ERTE”, sinalou Alfonso Mouzo, presidente do comité. Piden ademais aos concellos da Costa da Morte que actúen nunha fronte común na defensa dos empregos e da produción de ferroaliaxes nas fábricas de Cee e Dumbría, “e esixan que se recupere a actividade dos fornos e executen os investimentos comprometidos”. Lembran tamén que seguen sen coñecer o contido do contrato e dos acordos asinados entre TPG-Ithaka e Ferroglobe para a venda do complexo industrial e enerxético.