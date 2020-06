Outes daralle 400 € a cada negocio pechado no estado de alarma

A Corporación de Outes aprobou este mércores, cos votos favorables de Compromiso Outes e BNG, a abstención do PSOE e o voto en contra do PP, os orzamentos municipais para este ano, que ascenden a 5.882.397 €, un 13 % máis que os de 2019. Trátase da adaptación dun proxecto que xa fora presentado en febreiro e que tivo que actualizarse para dar resposta ás novas necesidades derivadas da crise motivada pola pandemia.

Segundo o alcalde outiense, Manuel González, “coa modificación reforzáronse as partidas de gasto social e de promoción económica”.

Nos orzamentos habilítanse máis de 110.000 € para financiar o programa Outes Recupera. Destes, uns 90.000 € estarán destinados a axudas directas a autónomos e pequenas empresas e ao redor de 22.000 € irán destinados á promoción turística e do comercio local.

Segundo as bases que regularán estas axudas, e que tamén foron aprobadas no pleno (neste caso, Compromiso Outes contou co apoio de PP e PSOE, fronte á abstención do BNG) establécese unha contía de 400 € para aqueles negocios que tiveron que pechar durante o estado de alarma, e 300 € para os que viron reducida a súa facturación un 30 % no primeiro semestre deste ano, en relación co mesmo período de 2019. Neste último caso, terán prioridade os que máis perdas tiveran.

Refórzase tamén o gasto social e, en particular, a partida destinada a emerxencias sociais, que triplica a súa contía, pasando de 6.000 € a algo máis de 18.000 €.

Prodúcese un incremento na partida de investimentos, que ascende a 1.346.000 €, para a mellora e mantemento de infraestruturas (como a varanda do Paseo de Pontenafonso) e á humanización de espazos públicos (como a rúa da Capela). Tamén se prevé iniciar a restauración do astaleiro de Broña para a súa musealización.

Asimesmo, increméntanse os gastos de persoal ata 2.217.000 €, produto do convenio acordado en 2018.