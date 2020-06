Oxalá: reflexións ‘confinadas’ á espera da nova sonda espacial

A pandemia estendeu os seus tentáculos a todos os ámbitos sociais, científicos e tamén educativos. Este foi o motivo polo que a Axencia Espacial Escolar Galega, NOSA, se viu na obriga de cancelar o lanzamento previsto este ano da sonda estratosférica Marumasat, elaborando no seu lugar un vídeo coas vivencias e desexos manifestados polo alumnado incluido nesta iniciativa na pandemia.

Hai que lembrar que na actualidade son os alumnos do IES Miraflores (Oleiros), o CPI O Cruce (Cerceda), o IES Maruxa Mallo (Ordes), o IES Arcebispo Xelmírez II (Santiago) e o IES Marco do Camballón (Vila de Cruces) os que participan no proxecto Oxalá, que consiste nunha cápsula audiovisual en substitución da real e levada a cabo polos propios rapaces, que viron como a Misión 360 –chamada así pola cámara 3D de realidade aumentada que ían montar no globo subespacial con panorámicas ata os 35 quilómetros de altura–, prevista para maio, e que tivo que suspenderse polo coronavirus, ao igual que moitas outras actividades no ámbito lectivo.

Porén, a non realización do lanzamento non supón un parón na actividade da Axencia, “como xa se demostrou durante estes meses de confinamento, en que se consolidou a función educativa e pedagóxica da NOSA, ofrecendo recursos en rede para gozar das actividades xa levadas a cabo e tamén recursos educativos en aberto para que alumnado de 1º da ESO a 2º de Bacharelato puidese acceder a exercicios e material de Matemáticas, Tecnoloxía, Física e Lingua, materias con moita presenza nos nosos proxectos”, aportan dende unha entidade que preside Xosé Díaz.

Neste contexto ve a luz a Misión Oxalá, que consiste nunha cápsula audiovisual en troques da real levada a cabo polos estudantes dos centros antes citados e que tomou forma de vídeo, “dispoñible na nosa canle de YouTube –www.youtube.com/watch?v=krS_n7NBkkg–, e composto por textos realizados por alumnado dos devanditos centros, que recolle as sensacións despois de semanas de confinamento e os desexos de que a normalidade se recupere axiña”, continúan as mesmas fontes.

Dende a Axencia Espacial Escolar Galega fan ademais unha declaración de principios asegurando que “agardamos o mellor para o conxunto da sociedade; e que oxalá a nova normalidade nos permita recuperar aquilo que tanto desexamos”. De calquer xeito, tamén aportan que continúan traballando para dar o “mellor de si”, pór en marcha novas actividades “e facer real o noso desexo, oxalá así sexa, de lanzar a MarumaSat V”.

A iniciativa MarumaSat: cos pés no chan e os ollos nas estrelas, xurdiu no curso 2014-2015 vencellada en exclusiva ao instituto ordense Maruxa Mallo. Sen embargo, foi durante o curso seguinte cando o alumnado de 3°da ESO organizado en diferentes comisións de traballo (comunicación, audiovisual, meteorolóxica, económica, científica e deseño e construción) deseña a primeira cápsula estratosférica, a MarumaSat I, e programa o seu lanzamento para o 13 de maio de 2016. A sonda viaxou equipada con cámaras de vídeo, dispositivos GPS e radiosonda meteorolóxica para a recollida de datos atmosféricos.

Un dos puntos fortes deste evento foi a emisión en directo, desde o propio vehículo, das imaxes dos primeiros quilómetros do ascenso e a pesar das malas condicións meteorolóxicas, a MarumaSat I subiu ata os 25.000 metros e foi recuperada con éxito no concello da Estrada. Lembrar que a NOSA fai congresos periódicos e moi concurridos.