Padrón aprobou o seu orzamento que supera os 8 millóns

O Concello de Padrón aprobou onte o orzamento do 2020 con importantes partidas para os servizos sociais, o que, a xuízo do equipo de goberno e do alcalde, Antonio Fernández Angueira, “o converten no presuposto máis social da historia da vila”. As contas de Padrón ascenden este ano a 8.054.888,35 euros e saíron adiante cos votos a favor do grupo popular, a abstención do PSOE e de Compromiso por Padrón, e co voto en contra da edila do BNG.

Segundo explicaron na sesión plenaria, os fondos destinados á asistencia de persoas dependentes incrementouse en máis dun 50 % respecto ao último exercicio, no que tamén se tiña aumentado. Así, este ano destinaranse 22.000 euros máis que en 2019, polo que en total investirán 340.000 € para este servizo.

Ademais, e dada a incertidume na evolución da pandemia, o orzamento recolle un apartado de gastos para cubrir as necesidades sociais derivadas desta crise. En total, resérvanse 55.000 euros, que implican unha subida de 28.000 € para os servizos sociais, estudos e traballos técnicos deste campo. O alcalde sinalou que nos últimos meses “a demanda dos servizos sociais incrementouse considerablemente pola crise do covid-19, polo que dende o executivo temos que dar resposta en base ao compromiso que mantemos de mellorar a vida da veciñanza”.

Nestes orzamentos procedeuse, tamén, á revisión da partida de recollida de residuos, que agora recibe 600.000 euros fronte aos 550.000 euros do último presuposto. Esta decisión responde á suba dos prezos realizada por Sogama, e tamén á previsible licitación do servizo de recollida do lixo. Así mesmo, o documento prevé contías para licitar a escola infantil e para a elaboración do inventario municipal.

O importe total dos investimentos previstos no orzamento para o ano 2020 é de 985.164,71 euros, e destacan as seguintes: construción dunha nova oficina de Turismo en Padrón, 122.957,45 euro; a pavimentación en Prada (Cruces), con retranqueo do muro e pavimentación en Rial (Carcacía), 93.725,94 €; a mellora do camiño en Extramundi de Abaixo, 72.696,59 €; a mellora no camiño en Pedroso Sur, 47.234, 33 €; a do Camiño da Barca a Cortiñas (Herbón), 87.723,77 €; o acondicionamento da pista de Berzaos a Rial do Mato (Carcacía), con 123.524,60 euros e a reforma e acondicionamento do edificio multiusos do Xardín con 26.102,03 euros.

Ademais, queda prevista unha segunda fase para renovar a iluminación pública do Concello de Padrón, estando xa en proceso de licitación a primeira fase por importe de 240.000 euros, dos cales 180.000 aportaos o IDAE, e 60.000 o propio Concello. E tamén se reservan partidas para servizos básicos e para a área de Turismo.