Paiosaco acolle mañá a tradicional Feira das Cereixas sen actos festivos

A Laracha. Mañá celébrase a Feira das Cereixas, considerada como a máis importante do ano en Paiosaco. Distinguida como Festa de Galicia de Interese Turístico, esta edición será atípica dado que, en cumprimento das normas sanitarias, non haberá os tradicionais actos festivos e limitarase, en exclusiva, á actividade comercial, que se recupera case ao completo.

Con respecto ás feiras realizadas no mes de xuño, mañá flexibilizaranse as medidas de seguridade, xa que se empregará a totalidade da superficie do recinto feiral. Poderanse comercializar todos os produtos, incluídos téxtil e calzado, e agárdase que acudan o setenta e cinco por cento dos comerciantes que acuden a Paiosaco.

Para garantir a seguridade tanto dos vendedores como das persoas asistentes, os pasillos terán unha amplitude mínima de catro metros e todos os postos terán unha separación entre si de dous metros. Do mesmo xeito que nas últimas feiras, os puntos de venda deberán ser montados a partir das 7.00 horas e baixo a supervisión da Policía Local, Protección Civil e encargados municipais da feira.

Dende o Concello da Laracha agradecen a colaboración “dos comerciantes, compradores e asistentes, cuxo cumprimento das medidas de seguridade foi exemplar durante as feiras celebradas en xuño e que se agarda volva a repetirse este domingo durante a Feira das Cereixas”.

Paralelamente, a Asociación Deportiva e Cultural A Billarda de Toxoa, coa colaboración do Concello da Laracha, organizará a quinta edición do Aberto das Cereixas. Terá lugar hoxe, a partir das 16.30 horas, no aparcamento fronte á gasolineira de Paiosaco (en caso de choiva celebrarase no pavillón do instituto larachés).

O acto está aberto a todas a persoas que queiran practicar a billarda ou aprender como se xoga a este deporte. Os organizadores porán a disposición dos participantes o material necesario.