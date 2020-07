Paiosaco contará cun parque biosaudable na zona da Porta Santa

A Laracha. Paiosaco contará en próximas datas cun parque biosaudable, que se instalará na zona da Porta Santa nunha parcela de titularidade municipal moi próxima ao centro sociocultural.

Será o quinto circuíto biosaudable co que contará o Concello da Laracha. Os outros catro están xa operativos na área recreativa de Gabenlle, no parque Maximino Canedo da capital local, no paseo marítimo de Caión e na urbanización Monte Claro, de Cabovilaño.

Os obxectivos, segundo sinalan dende o Concello, son “influír positivamente sobre as persoas maiores para conseguir cambios efectivos nos seus hábitos de vida, evitar o deterioro psicomotor coa práctica de actividade física e, entre outros, ampliar a oferta de instalacións deportivas”.

Por outra banda, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) fará unha achega económica ao Concello larachés para executar o proxecto de mellora da estrada da parroquia de Montemaior que vai desde Santa Margarida á Silva. Nos vindeiros días iniciarán o procedemento de contratación.

As obras consistirán na renovación de todo o firme, e o orzamento do proxecto ascende a 65.434,08 euros, dos cales a Xunta de Galicia achegará 53.961 € e o Concello asumirá a parte restante con fondos municipais.