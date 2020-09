Patrulla Verde para adecuar as áreas públicas de todo o concello vimiancés

VIMIANZO. O Concello de Vimianzo puxo en marcha unha Patrulla Verde, integrada por un encargado e cinco peóns, adicada ao acondicionamento de espazos públicos ao longo de todo o municipio. Nestes momentos están a adecuar a contorna da canle do río Vimianzo, e está previsto que interveñan en lugares como o Val de Baíñas, Bamiro e Carnés. As súas funcións son a limpeza de áreas públicas, desbroces mecanizados, actuacións orientadas á creación da biodiversidade, a recuperación do medio natural degradado ou contaminado e intervencións de protección do medio ambiente e do espazo natural. “Decidimos darlle un novo pulo a estes traballos coa creación desta brigada porque hai moitos espazos que demandaban unha intervención integral”, asegura a alcaldesa, Mónica Rodríguez. M. LAVANDEIRA