Pedro Brandariz inaugura o sábado o ciclo Terraceo no Liceo na vila noiesa

NOIA. O Liceo de Noia vai dando pasos nesta nova normalidade no tocante á súa actividade e está elaborando unha programación de eventos, denominada Terraceo no Liceo, na que contará con diferentes artistas do campo do humor e a música, sempre cun protocolo de seguridade. Comezará o vindeiro sábado día 20 ás oito e media da tarde cun monólogo de Pedro Brandariz, titulado Contos e outras andrómenas, dirixido a un público familiar. Ás 22.30 horas será o espectáculo Escornavirus show, un monólogo cómico de ditor actor. A programación contiuará o sábado 27 da man de David Perdomo, que ofrecerá un monólogo ás dez da noite. Para poder asistir a ditos eventos é imprescindible a reserva previa na conserxería ou chamando ó 981 820 535. As mesas serán para un máximo de catro persoas. S. Souto