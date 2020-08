Pepe da Vella lanza desde Barcala a súa primeira obra en galego: ‘Cotián’

Negreira. O escritor e exfuncionario negreirés José Rodríguez Gómez Pepe da Vella-Santiaguiño vén de lanzar a súa primeira obra en galego: Cotián, en colaboración con José Manteiga García, un veciño de Ordoeste (A Baña) de 92 anos, pensador e poeta.

Na súa nova obra, adicada a Amparo Leis, Rodríguez cingue narrativa, con dúas novelas, e lírica, uníndose á inxente actividade literaria e de ensaio que atesoura. Hai que lembrar que xa publicara El honor es mi divisa. La Guardia Civil en Negreira, o seu primeiro libro de historia local, pero tamén Envidia y otros cuentos, coa que se introduxo na literatura, publicado tamén na Arxentina e composto por dezaoito contos.

En Soldados de Negreira fixo un repaso pola historia local de todos os mortos, desaparecidos e mutilados en combate do 36-39 de soldados da capital barcaleseira, así como o achádego do nome do soldado de Noia-Negreira que cita Hemingway en Por quién doblan las campanas. O seu segundo libro de contos foi Barrigas y otros cuentos, dedicado ó seu gato atigrado que lles fai compaña, sen esquencer Historias de la 403, escrito durante oito meses de acompañamento a unha irmá doente.