Percusión, uso de móbiles e canto coral na Uned Senior de Rianxo

Rianxo. O Concello de Rianxo abriu o prazo de inscrición para o primeiro cuadrimestre (de outubro a xaneiro) da Uned Senior, un proxecto educativo destinado a persoas maiores de 50 anos. As materias que se van impartir son as seguintes: canto tradicional e canto coral, en horario pendente de confirmar; iniciación aos teléfonos móbiles e tabletas intelixentes (nivel básico), os mércores de 18.30 a 20.30 horas; e práctica instrumental: gaita e percusión (nivel intermedio), os sábados de 11.00 a 13.00.

As prazas son limitadas e cubriranse por orde de inscrición. O prazo remata o 30 de setembro. As clases serán de dúas horas semanais e o prezo da matrícula por cuadrimestre é de cincuenta euros, debendo formalizarse no auditorio, chamando ó número de teléfono 981 100 688 ou enviando un correo electrónico ó enderezo unedsenior@concelloderianxo.gal.

PARA MAIORES DE 18. Pola súa banda, o Concello de Boiro abriu a inscrición para as clases de educación de adultos de 1º a 4º de Secundaria. Estas ensinanzas están destinadas a maiores de 18 anos que non posúen o título da ESO e ofrecen a posibilidade de adquirir, actualizar ou complementar os coñecementos e aptitudes do alumnado para o seu desenvolvemento persoal e profesional. Entre os obxectivos están os de adquirir e actualizar a formación básica, mellorar a cualificación profesional e adquirir conceptos, técnicas e habilidades para unha adaptación ó mundo laboral.