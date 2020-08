Piden os nacionalistas que o Concello de Padrón se acolla ao fondo de financiamento

Padrón. Os nacionalistas de Padrón demandan ao goberno local que se acolla ao fondo de financiamento para a reactivación económica e social da Coruña, convocado pola Deputación. “O comercio, hostalería, venta ambulante, e os autónomos en xeral, sufriron e seguen a sufrir directamente o durísimo impacto económico da crise provocada polo covid-19. Ante este panorama a Deputación da Coruña proporciona axudas dirixidas a persoas traballadoras autónomas con ou sen traballadores/as ao seu cargo e microempresas, calquera que sexa a súa forma xurídica”, lembran.

Os fondos asignados pola Deputación para a vila ascenden a 229.083 euros, e dacordo coas bases da mesma, teñen como destinatarios a todos os que se visen afectados polo peche en virtude do disposto no RD 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma. Pero tamén aos que non se visen afectados, pero cuxa facturación no segundo trimestre fiscal de 2020 se vira reducida, polo menos, nun 75% en relación coa media efectuada no semestre natural anterior á declaración do estado de alarma. Tamén vai dirixida a todos os que se viran na obriga de acollerse a un Erte (Expediente de Regulación Temporal de Emprego). O montante das axudas van de 1.500 euros a 3.000 euros. Os nacionalistas xa presentaron no pleno ordinario de marzo de 2020 un programa de axudas directas para comercio e autónomos, que no seu momento foi desbotado polo goberno municipal. A agrupación agarda que “o goberno rectifique e se acolla a este plan tan fundamental para a viabilidade e futuro dun sector tan fundamental para a economía do Concello”, din.

ESCOLA HOCKEY Por certo que o Concello de Padrón sentou as bases para a creación dunha Escola de Hockey con dous xogadores da vila e co apoio da Federación Galega de Hockey. O obxectivo é ofrecer un novo deporte aos nenos e nenas padroneses. A iniciativa xurdiu tras poñerse en contacto un grupo de afeccionados de Padrón e a Federación .C.E.