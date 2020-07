Piden talar eucaliptos que anulan as vistas no miradoiro de Pena Maior

O Son. Veciños do Son denuncian a situación de abandono do enclave de Pena Maior, que se atopa catalogado como espazo protexido a nivel cultural e que forma parte do solo de especial protección paixasística no PXOM.

Trátase dun miradoiro desde o que se otea toda a ría de Arousa dende unha posición privilexiada, tanto pola súa condición de península como tamén pola súa orografía, ao ser uns dos cumios máis elevados do concello sonense.

A parte do valor que posúe dende o punto de vista orográfico, tamén está moi ligado a unha parroquia como é a de Loreto, representando un punto clave dende o que celebrar a romería en honor de dita Virxe en setembro.

Segundo indican algúns veciños, atópase nun estado “que dista de ser óptimo”.

Explican que “é unha mágoa ver como os eucaliptos e os piñeiros son os protagonistas dunhas fermosas vistas, deixando o espazo libre á imaxinación daqueles que tivemos a sorte de contemplalas outrora, cando aínda estas árbores non tiñan a altura e o vigor dos que hoxe gozan”. Piden limpar a zona para poder retomar as vistas. s. s.