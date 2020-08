Piñeiro revisa as analíticas dos vertidos nas empresas de A Tomada

O alcalde da Pobra, Lois Piñeiro, iniciou unha rolda de visitas ás empresas do polígono industrial de A Tomada, nas que participa tamén a técnica municipal de Medio Ambiente, Beatriz González, co obxectivo de valorar conxuntamente as analíticas ás que son sometidas as diferentes firmas para controlar os seus vertidos, tanto á rede pública de saneamento como á de recollida de augas pluviais.

Entre outras, o mandatario local efectuou unha visita a Pescasana, dedicada ao sector alimentario, na que tivo un encontro co xerente da referida sociedade, Víctor Domínguez. A técnica indicoulle que o seu procedemento de obtención do permiso de vertido está pendente dunha nova valoración do proceso produtivo, e que, logo de todas as actuacións requiridas pola administración local e realizadas pola empresa, a intención é que conte co permiso en regla a comezos de 2021.

Nesta rolda de reunións, o rexedor está sondeando tamén a demanda real de chan industrial con vistas á segunda ampliación do polígono.

Así, por exemplo, o directivo de Pescasana afirmou que están interesados na ampliación porque detectan unha saturación nas súas actuais instalacións. Neste sentido, tamén se produciron xa xuntanzas con directivos das firmas Mobalco, Actemsa, Sálica, Transportes Atlas, Mapir, Congalsa, Grupo Roig, DS Smith, Luis Escurís Batalla, Talleres Fontao, Granitos Obradoiro, Autocares Barbantia e Alicrusa.

Nas xuntanzas tamén se están a tratar as demandas de mellora no actual parque industrial, tales como a conexión a Internet, o incremento das prazas de estacionamento, a recollida de lixo e o mantemento de viais, zonas verdes e beirarrúas.

O proxecto para a segunda ampliación da Tomada atópase en fase de estudo por parte do Concello para, posteriormente, remitir os datos que se obteñan a Suelo Empresarial del Atlántico (SEA).

A xerente da entidade, Beatriz Sestayo, solicitou unha sondaxe das necesidades de ampliación das empresas do municipio. A finais de 2019 concluía a venta da ampliación de 106.000 m2 que se inaugurou fai 4 anos. Alí só quedan dispoñibles catro parcelas do Concello pobrense.