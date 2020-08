Planean melloras na seguridade e servizos do porto de Malpica

Malpica. O director de Portos de Galicia, Roi Fernández, e a xefa da Zona Centro, Lorena Solana, visitaron a zona portuaria de Malpica na compaña do alcalde, Walter Pardo, coa fin de avaliar diferentes liñas de actuación de xeito coordinado.

Entre as actuacións previstas figuran o apuntalamento dunha parte da dársena para permitir o acceso de camións de alta tonelaxe e a reparación dalgúns elementos, como as lastras do firme.

Tamén se estudará unha organización e distribución do aparcadoiro. Pardo insistiu en que “é crucial dispor dunha zona de estacionamento que non interfira cos labores da lonxa e do porto”. O rexedor comprometeuse a realizar, xunto coa confraría de pescadores, un deseño da circulación rodada.

O alcalde malpicán tamén reiterou aos responsables do ente autonómico a necesidade de contar cunha grúa no porto de Barizo. Agradeceu a “boa predisposición” dos dirixentes de Portos e agarda que as intervencións “se poidan converter en realidade canto antes”. Son, engadiu, “moi necesarias e demandadas tanto polo goberno como polos traballadores do porto e dos propios veciños e veciñas de Malpica”. M. r. l.