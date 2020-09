Planifican as medidas para o inicio do curso escolar nos tres colexios de Melide

MELIDE. O Concello de Melide a través da súa concelleira de Educación, María Jesús Iglesias, reuniuse coas directoras e representantes das Anpas dos tres colexios da vila para planificar e organizar as medidas a tomar a cabo co comezo do curso.

Trátase dunha xuntanza periódica ao longo dos meses, pero que nesta ocasión, se

cabe, toma máis importancia debido á crise sanitaria que estamos a vivir. Na reunión, ambas partes analizaron a situación na que se atopa cada colexio e as súas

necesidades, que se van subsanando co traballo da brigada municipal de obras. Os traballadores municipais actúan dende hai días arreo para que o vindeiro xoves 10 de setembro os centros escolares estean en condicións óptimas para que o alumnado regrese ás aulas. Ademais o goberno local vai ampliar o horario do servizo de limpeza.