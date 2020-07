Ponte Ledesma reuniu mil firmas contra o peche da oficina de Abanca

Boqueixón. A asociación de veciños de Ponte Ledesma recolleu un total de mil firmas para evitar o peche definitivo das oficinas de Abanca. Segundo relatan fontes da asociación, leva cerrada dende que se decretou o estado de alarma e aínda que se poden ler carteis que indican que é algo temporal, a veciñanza desta parroquia boqueixanesa está segura de que non é así. É por iso que ao longo da pasada semana ata mil persoas estamparon a súa sinatura para evitar unha situación que deixará desamparada a aldea. “Presumen de revitalizar o rural, pero logo cando hai que facer recortes sempre comezan polos pobos”, critican dende a asociación. E é que de pecharse, terían que desprazarse ata Lestedo, a 18 quiómetros, e non hai liña de autobús , polo que a xente maior tería que pagar un taxi. As firmas presentaranse no Concello e pedirase unha copia para Consumo e outra para a oficina Abanca de Lestedo. A.PRADA