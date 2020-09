O Son prohíbe estacionar en la explanada y en el parking del puerto

Porto do Son. El Concello de Porto do Son informó de que desde ayer por la noche, hasta nuevo aviso, no se podrá estacionar ni en la explanada portuaria ni en las plazas de aparcamiento de la Avenida de Galicia debido a las obras de la fachada marítima.

Esta actuación, en la que el Ejecutivo gallego invierte cuatro millones de euros, afecta a una superficie total de 26.000 metros cuadrados a lo largo de toda la franja litoral de la localidad. Los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de 18 meses, pretenden favorecer la integración del puerto en la villa facilitando la labor de los usuarios del muelle y haciendo la zona más atractiva para vecinos y visitantes.

“La intervención comenzó con el derribo de la antigua lonja y sede del club náutico y del club de jubilados y con la cimentación del edificio que albergará ambas instituciones, situado al final del puerto. Programación de obra llevada a cabo para no entorpecer la actividad de la hostelería durante el verano”, explicó la teniente de alcalde de O Son, María Maneiro.

Terminado el mes de agosto, la actuación cogerá ritmo y se acometerá la demolición de una parte importante de la fachada sonense. “Hoy mismo se va a proceder al vallado perimetral de la obra para empezar con los trabajos de demolición de la explanada portuaria y la zona que va desde el parking hasta el límite del mar”, indicó. Por lo tanto, una vez vallado el lugar, se permitirá estacionar en la línea de aparcamiento de la citada avenida. m. torres