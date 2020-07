Portos saca a licitación o novo embarcadeiro do río Ulla, en Valga

Valga. Portos de Galicia sacou a licitación as obras dun novo embarcadoiro no río Ulla, en Campaña-Valga, destinado ao uso por parte de embarcacións turísticas e de recreo. O proxecto é financiado integramente pola entidade e conta cun orzamento de 332.439 euros. Segundo o Concello de Valga, o embarcadoiro executarase no mesmo lugar no que se conservan os restos do antigo porto de carga e descarga de mercadorías vencellado á actividade da desaparecida fábrica de cerámica Novo y Sierra.

As obras consistirán na rehabilitación daquela pequena estrutura portuaria co fin de permitir o atraque aos catamaráns e embarcacións turísticas que operan na Ría de Arousa e no río Ulla e atraer, así, un fluxo de visitantes que cheguen ao municipio por vía fluvial. Instalarase un pantalán de aluminio de 24,3 metros ao que se accederá por medio dunha pasarela fixa de 33 metros de lonxitude e 2,5 de anchura e outra articulada de 16 metros de longo e 1,5 de ancho.

Para acceder a este pantalán realizarase un muro de cara vista de mampostería por diante do muro existente de ladrillo, que quedará enterrado, e procederase á realización dun pequeno recheo ata acadar a cota da explanada. Esta superficie, duns 316 metros cadrados, pavimentarase con lastras de granito.

Nesta zona colocaranse cinco bancos que servirán para delimitar o aparcamento. Instalaranse tamén unha varanda de protección de madeira e alcorques nas árbores que se manteñen na explanada.

As empresas que queiran optar as obras teñen de prazo ata o día 3 de agosto para presentar as súas ofertas por medios telemáticos, a través do sistema de licitación electrónica da Xunta de Galicia. m. r.