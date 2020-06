Posto catorce para a noiesa Noela Suárez nun concurso de Climántica

O xurado concluíu a súa valoración dos proxectos que 120 estudantes de toda España presentaron ó concurso de sensibilización ambiental CLMNTK20, que gañaron dúas mozas andaluzas: Laura Marín Medina e Natalia Gallego Calderón, de Málaga.

No certame participaron alumnos do IES Poeta Añón de Outes e do IES Virxe do Mar de Noia. E dos proxectos presentados por estes dous centros, o máis valorado foi o dunha alumna de 1º de Bacharelato do instituto noiés, Noela Suárez Rodríguez, que leva por título Tele Clima- Programa especial: coronavirus e cambio climático, que acadou o posto 14 con 1.456 puntos.

Ademais da valoración do xurado, que tivo unha ponderación do 75 % na final, outorgouse o 25 % restante polos apoios de Facebook dos usuarios na semana de calificación do público, que foi a primeira semana de xuño. Noela obtivo 1.368 do xurado e 88 en dita rede social.

O seu traballo consiste nun video de sete minutos e medio no que se simula un informativo de televisión no que se tenta dar resposta a unha pregunta: Está a supoñer esta pandemia un respiro para o noso planeta?

Catro convidados e a presentadora reflexionan sobre esta cuestión, partindo de feitos como a notable reducción da contaminación durante o confinamento da poboación.

O xurado estivo formado por cinco expertos de Canarias, País Vasco, Valencia, Valladolid e Galicia. Neste último caso, a súa integrante foi María del Mar Fuentes, licenciada en Filosofía e Ciencias da Educación (Pedagoxía), xefa do Departamento de Orientación do IES Terra de Xallas.

Por outra banda, Noela Suárez foi elixida como estudante líder europea no primeiro Campus Climántica Iberoamérica, patrocinado pola Unesco, que se celebrou en Costa Rica en abril do ano pasado. Alí participou xunto cos seus compañeiros durante dúas semanas, traballando en equipos multiculturais, elaborando contidos teatrais, musicais e audiovisuais para concienciar á sociedade do problema do cambio climático. En total, fixeron tres curtametraxes e un musical que logo difundiron a través das redes. O citado campus forma parte do proxecto Climántica, que botou a andar o mestre galego Francisco Soñora hai catorce anos.