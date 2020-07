Pouco polbo pero bo prezo na rula

O pasado mércores, día 1 de xullo, comezaba unha nova campaña extractiva do polbo logo de pouco máis dun mes de veda, e os mariñeiros quéixanse das poucas capturas rexistradas nos tres primeiros días, cando o normal é que no arranque da tempada, polo menos durante un par de semanas, izasen as nasas cargadas de cefalópodos.

“Moi mal”, así de rotundo se amosa o patrón maior de Fisterra, Manuel Martínez, á hora de valorar o comezo da campaña. “Aquí os barcos están vindo para terra con tan só 10 ou 15 kilos, cando o normal nos primeiros días é que houbese moito polbo”. Concorda con el o seu homólogo de Malpica, Pedro Pérez, que asegura que “este ano hai moi pouca cantidade”.

Unha escaseza que, polo menos, estase vendo compensada en parte polas boas cotizacións nas lonxas. Así, o polbos grandes, de máis de dous quilos pagáronse na rula de Malpica a 10 euros o quilo, e en Fisterra sobre 9,50 €/Kg, namentres que o mediano, de entre 1,5 e 2 quilos, acadou un prezo medio de 8 €/Kg. Os exemplares máis pequenos (de ata 1,5 kg.) cotizáronse a uns 7 euros o quilo.

Uns prezos que, sin chegar aos das mellores épocas, “aínda son bastante bos”, segundo recoñece o patrón maior malpicán.

Non obstante, todos concordan en que a mellor época do polbo é a partir do outono, e a maioría dos profesionais entende que o tempo de veda debería ser maior, pero todos os anos acaba primando o interese de boa parte da frota naseira que quere aproveitar a tempada do verán pola maior demanda do sector hostaleiro debido ao turismo.

A este respecto, o patrón maior de Fisterra, Manuel Martínez, lembra que dende a súa confraría “levamos anos pedindo que a veda fose de polo menos dous ou tres meses”. En Malpica “hai de todo”, afirma o patrón maior, “aínda que todos saben que o ideal sería parar máis tempo, pero como non hai alternativas pois teñen que aproveitar o verán”. En canto as causas da escaseza, Pedro Pérez asegura que “o mar está moi calmo, pero é de esperar que en canto se remexa un pouco poderase pescar máis polbo”. Agardan que polo menos se manteñan as boas cotizacións e que, co paso das semanas e a axuda dalgún temporal no mar, se poida recuperar esta importante pesquería para a frota artesanal.