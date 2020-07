Priorizan os servizos sociais e o emprego na Costa da Morte

Estimular a creación de emprego, axudar a reactivar a economía e reforzar os servizos sociais municipais serán as “prioridades absolutas” dos investimentos da Deputación da Coruña tras o covid-19, segundo confirmou onte en Muxía o presidente provincial, Valentín González, nunha xuntanza mantida cos alcaldes e alcaldesas da Costa da Morte.

Na reunión, repasou as numerosas medidas implementadas pola Deputación para axudar aos municipios na saída da crise e escoitou as propostas dos rexedores, moitos dos cales expresaron a súa preocupación polas consecuencias económicas e laborais que acarreará a pandemia para moitas familias e empresas da zona.

Neste sentido, González Formoso explicou que, tras un proceso de restruturación a fondo dos orzamentos de 2020 para adaptalos á realidade poscovid, o seu goberno terá a reactivación económica e a potenciación dos servizos sociais como principais prioridades.

Lembrou que no pleno do pasado venres, a Deputación aprobou, por unanimidade, consignar unha partida de 10 millóns de euros para financiar, ao abeiro do Plan de Emprego Local (PEL), un plan especial de reactivación destinado a apoiar aos autónomos e microempresas máis afectadas pola crise do covid-19, tamén nos municipios da Costa da Morte.

O presidente afirmou que o goberno provincial ten xa moi avanzadas as bases do novo plan, que se desenvolverá en colaboración con todos os concellos e que suporá na práctica duplicar os dez millóns que a Deputación inviste cada ano en materia de emprego “para chegar ao maior número posible dos 83.000 autónomos cos que conta a provincia da Coruña”.

Durante a xuntanza, celebrada no Salón do Voluntariado de Muxía, Valentín González recoñeceu tamén “a labor do mundo municipal, que estivo á altura das circunstancias con rexedores que estiveron a carón dos seus veciños afrontando momentos complicados, asumindo competencias propias e impropias para garantir o correcto funcionamento dos servizos públicos durante a pandemia”, así como a de numerosos colectivos coma camioneiros, sanitarios, protección civil ou traballadores dos supermercados “aos que hai que reconocerlles o seu esforzo e non olvidado, pois tiveron un papel fundamental para que o país seguira funcionando”, afirmou o mandatario provincial.

O alcalde anfitrión, o muxián Iago Toba, agradeceu a colaboración da Deputación cos municipios da Costa da Morte durante o confinamento, “tanto suministrando material de protección, coma as mascarillas cando escaseaban, coma prestando apoio económico para programas de vital importancia”.

Sinalou ademais que “ante unha situación insólita como a que vivimos a única prioridade de todos os alcaldes e alcaldesas da Costa da Morte foi atender á xente, ás súas necesidades”, ao tempo que destacou “o importante papel que tivo e que vai a ter a Deputación na reconstrución da normalidade nos nosos municipios”. Valorou tamén moi positivamente que os rexedores “estemos en tan estreito contacto porque iso permite un impulso para toda a contorna da Costa da Morte”.