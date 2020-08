Proxectan outras dúas sendas para Soesto e Serantes

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade ampliará o Plan de Sendas da comarca de Bergantiños para habilitar dous novos itinerarios ao longo da antiga traza da estrada AC-443, nos núcleos de Soesto e Serantes, pertencentes ao Concello laxense.

Xa está adxudicada a redacción do proxecto, segundo confirmou onte a conselleira, Ethel Vázquez, durante a súa visita a Laxe para supervisar o itinerario da senda peonil e ciclista que conecta o núcleo urbano e o paseo marítimo “facendo a estrada AC-429 máis segura para os usuarios vulnerables”, afirmou.

Estivo acompañada polo alcalde, José Luis Pérez, con quen percorreu o roteiro, e destacou o investimento de 330.000 euros neste novo itinerario mixto paralelo á estrada que conecta Laxe e Ponteceso, “co que se busca mellorar a mobilidade, favorecer os desprazamentos cotiás dos veciños e reforzar a seguridade viaria.”

Cunha lonxitude de 800 metros, conecta a zona deportiva, educativa e de lecer de Cabo da Area co centro da vila de Laxe. Consta de dous treitos diferenciados, cun tramo principal que se inicia no extremo da praia e continúa pola marxe dereita da estrada ata a entrada da vila, onde enlaza coas beirarrúas existentes. Este trazado conta con espazo diferenciado para peóns, de 1,80 metros de ancho, e para ciclistas, en formigón coloreado.

O itinerario complétase cun pequeno ramal de preto de 250 metros, que discorre en paralelo ao Rego dos Cabalos, por ambos os dous lados. Neste caso trátase dunha senda mixta que conecta o itinerario principal co paseo marítimo e co carril bici que xa estaba operativo.

A conselleira sinalou que xa foron executadas seis das sete sendas contempladas no plan deseñado para a comarca de Bergantiños. A sétima unirá Carballo e Coristanco e, segundo Ethel Vázquez, esperan poder licitala a finais de ano. O investimento autonómico global achégase aos 5 millóns de euros. Trátase de actuacións cofinanciadas pola Unión Europea no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

En total suman case 11 quilómetros de sendas peonís e ciclistas “seguras, sostibles e integradas na paisaxe, que favorecen unha mobilidade moito máis segura para as persoas e que, sen dúbida, propician tamén unha mobilidade máis respectuosa co medio ambiente”, remarcou a mandataria autonómica.