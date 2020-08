Queixas no cámping de Leis polos estoupidos para espantar xabaríns

MUXÍA. O xerente do cámping Playa de Leis, Manuel Martínez, e unha das usuarias da instalación trasladaron á Policia Local de Muxía e á Garda Civil o seu malestar polos intensos ruídos que teñen que soportar dende hai varias noites debido á instalación nunha finca próxima dun aparello que emite fortes estoupidos cada poucos minutos para espantar aos xabaríns e evitar que causen danos ao millo. Martínez Cutrín asegura que “onte marchoume moita xente do cámping porque non poden durmir”. Entende que non hai mala intención por parte do propietario da finca, “que defende o seu, pero habería que buscar fórmulas para que nin el se vexa perxudicado nin tampouco o meu negocio, pois esto estanos a provocar importantes perdas”. Unha situación que vén a sumarse á menor afluencia de campistas debido ao covid. J. M. r.