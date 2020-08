Queixas polas carencias da conexión a Internet en Corcubión

Corcubión. A formación Sempre Corcubión amosou o seu descontento coa prestación de servizos durante os meses estivais por parte das compañías telefónicas. Insiste en que hai que dar unha solución ás graves carencias que sofre a vila no referente á conexión a Internet debido á ausencia de fibra óptica e a unha rede ADSL obsoleta.

Precisamente debido a isto último quere deixar constancia do “abandono” por parte da empresa Telefónica, que aposta agora pola conexión a Internet 4G e “deixa á súa sorte” as liñas, xa anticuadas, que dan conexión aos veciños e veciñas de Corcubión.

En especial, insiste na gravidade da situación nas zonas máis rurais do municipio, que se levan a peor parte. Estas áreas reciben normalmente menos dun mega de velocidade, pero coa gran afluencia de visitantes á vila durante os meses de verán, a partir de media tarde certos sitios chegaron a quedarse completamente sen conexión debido á saturación da rede.

Foi algo sistemático que afectou a centos de familias de Quenxe, Oliveira, O Vilar...

Debido á precariedade da situación, a formación Sempre Corcubión insta ao goberno municipal a que interveña, elevando unha queixa contra estas empresas polas carencias no seu servizo.

Ademais, pide unha compensación económica para os veciños e unha mellora das instalacións, a ser posible, mediante tecnoloxías actuais e eficientes como o 5G, que non estén obsoletas como as actuais e que non den tan mala imaxe á vila. N.V.