Quintana lanza en Ribeira un plan de axudas para o sector galego do mar por 77 millóns

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, elixiu onte a principal lonxa de pesca de baixura de España, a de Ribeira, para presentarlle ós sectores pesqueiro e marisqueiro o plan de reactivación ante a crise derivada do coronavirus, que suporá unha inxección global neste ano de 77 millóns de euros (20 deles de fondos propios da Xunta) no complexo mar-industria a través de 5 liñas de apoio.

Denomínase Avantemar e pretende ser un programa de apoio ao sector ante as importantes perdas acumuladas nos últimos meses, que ascenden a 25 millóns de euros en primeira venda, case 60 millóns en perdas inducidas pola falla de actividade e máis de 500 millóns no conxunto da cadea.

A maiores dos barcos que paralizaron totalmente a actividade durante a crise da covid-19 (que contarán con achegas do FEMP) o plan prevé apoios para aqueles pesqueiros que seguiron faenando e que sufriron perda de ingresos. Poderán beneficiarse deles aquelas embarcacións con porto base en Galicia inscritas no rexistro galego de buques pesqueiros que entre o 14 de marzo e o 15 de maio deste ano sufrisen unha caída na facturación superior ao 25 % por vendas en lonxa en relación á media das obtidas no mesmo período dos 3 anos anteriores. Esta vía está dotada con máis de 7 millóns de euros, con fondos propios da Xunta. A contía mínima por buque é de 500 € e a máxima 40.000 (cun tope de 120.000 por armadora) según a actividade dos tres anos anteriores no mesmo período.

En canto ás confrarías e entidades xestoras de lonxas que rexistraron perdas por descenso dos ingresos do 14 de marzo ó 14 de maio en relación co mesmo período do ano anterior, hai 600.000 € tamén de fondos propios.

Para as mariscadoras e mariscadores que pararon temporalmente polo peche da súa principal canle comercial (Horeca) e que non puideron beneficiarse polo cese de actividade, prevense máis de 5 millóns de euros. Ademais, para paliar os efectos de inactividade no colectivo de redeiras a consecuencia da covid-19, para este sector poranse a disposición apoios con fondos propios por 400.000 €. Quintana estivo acompañada do alcalde, Manuel Ruiz, e do patrón maior, José Antonio Pérez.