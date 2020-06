Reabren o ximnasio de Malpica e a piscina municipal da capital ceense

Malpica. Mañá reabre as súas portas o ximnasio municipal de Malpica, aínda que só se poderá facer uso do mesmo con cita previa. Ademais o aforo estará limitado ao igual que o tempo de adestramento, que foi fixado nun máximo de 55 minutos, e non se poderán empregar os vestiarios.

Estará aberto de luns a venres, de 10.00 a 13.00 e de 19.00 a 22.00 horas, e haberá que pedir cita cunha antelación dun día, chamando ao 981 721 409. Os usuarios deberán desinfectar as mans antes de comezar o adestramento, cubrir o equipamento cunha toalla e hixienizalo despois de cada uso.

Pola súa banda, a piscina municipal climatizada de Cee abrirá o luns, día 22 de xuño. Nos vindeiros días, a concesionaria do servizo informará sobre as actividades, horarios, cotas, xestións de abonos, seguridade e aforo. Os interesados poden consultar o Facebook da Piscina Municipal de Cee.