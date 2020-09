Reactivadas las negociaciones para desbancar de la alcaldía de Cee a la socialista Margarita Lamela

CEE. El confinamiento, primero, y las vacaciones de verano, después, enfriaron la presunta moción de censura en Cee para desbancar de la alcaldía a la socialista Margarita Lamela (PSOE, 4 ediles) pero, coincidiendo con el inicio del nuevo curso, las negociaciones se han reactivado y todo apunta a que es cuestión de días o, como mucho, semanas. La propia regidora aseguró ayer en un programa radiofónico que le habían comentado a un edil de su gobierno que la moción de censura se registraría hoy mismo.

No obstante, los portavoces de PP (3 concejales) e IxCee (3 ediles), supuestos promotores de la censura, con el apoyo del edil de Cs, desmintieron tal afirmación y coincidieron en que “mañana -por hoy- no va a ser”.

Ambos reconocieron sin embargo que sí están en marcha las negociaciones para buscar un acuerdo y propiciar un cambio de gobierno en Cee. Antonio Domínguez, portavoz del PP, señaló que “se realmente vai adiante unha moción pódese dicir que o 90% é gracias a ela”, en alusión a la alcaldesa, porque, añadió, “parece que o está desexando”. Dice que ve a Lamela “agobiada”.

Por su parte, Ramón Vigo (IxCee), en tono irónico se preguntaba si “fue la alcaldesa o Rappel” quien anunció la fecha de la moción, al tiempo que reconoce que “hay una realidad, y tal y como quedó configurada la Corporación, este es un gobierno muy inestable, con solo cuatro de trece concejales”. Además, añadió, “hay varias sumas que se pueden producir y no descarto que en un futuro se pueda presentar una moción, pero no mañana”. Al igual que su homólogo popular confirmó que “hay conversaciones pero, de momento, no hay nada”, y coincide en que la “propia actitud de la regidora” invita a dar el paso, “pues nos contesta siempre enfadada”. A ello, añadió, “su gestión es muy publicitaria, en redes sociales, pero sin grandes proyectos”. J. M.