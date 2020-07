Recibe a alta a moza rescatada, que trata de esquecer o ocorrido

Soraya Luaces Lago, a moza sonense de 18 anos e única rescatada do naufraxio do kayak no que navegaba con dous compañeiros, xa recibiu a alta médica no Hospital de Santiago. Isto débese á súa boa evolución física e á rápida recuperación das feridas sufridas contra as rochas, froito da súa estadía na zona onde foi atopada, así como da leve hipotermia producida pola suposta cantidade de tempo que pasou á deriva nas baixas temperaturas ás que se atopaba o mar ese día.

Aínda que tivo unha pronta recuperación física, psicolóxicamente pasou unha grande crise de ansiedade no momento en que foi atopada, o que impediu neses primeiros intres que realizara un relato coherente do acontecido.

Agora, recuperada desta crise e como achegan a EL CORREO fontes cercanas á rapaza, esta atópase na súa residencia e rexeita preferiblemente non manter contacto verbal ou, de facelo, evitar comentar calqueira aspecto do fatídico episodio que protagonizou cos seus dous compañeiros.

Non obstante, polo que achegou a moza posteriormente aos profesionais, dirixíanse á Illa de Creba dende o areal de Coira nun kayak e cuns chalecos salvavidas que non levaban postos, polo que ían remando tan só en traxe de baño. Nun momento dado, afirmou, escápaselles un remo e ao ir a collelo, a embarcación desestabilízase e vira, véndose eles posteriormente incapaces de retornala á súa posición. A rapaza semella que por mor das correntes, rematou nunhas rochas na zona da área da acampada de Loreto, entre a praia de Aguieira e a de Caveiro, onde foi rescatada.

Segundo declarou a este xornal un canoista da zona, ese día facía moito vento do nordés e o mar estaba moi picado, polo que el considera que non se daban as condicións precisas e favorables para ter realizado unha viaxe en canoa, e moito menos a tal distancia como supoñía o desprazamento ata a illa á que se dirixían.

Sendo el mesmo coñecedor do tipo de embarcación que a rapazada empregou, considera que, a pesar da dificultade de provocar un envorco, este puido deberse a que, tras o salto do rapaz que se dirixía a rercoller o remo, a moza e o mozo restante posicionáronse do mesmo lado, provocando un virado irreversible. Aínda así, apunta o experto, “os mozos deberían ter quedado enriba do bote ou amarrados a el, pois este non tiña posibilidade de afundimento e contarían con maior visibilidade para poderen ser rescatados.