Reclaman que se termine el comedor en Bertamiráns y un protocolo

Ames. El PP de Ames divulga su malestar ante la falta de protocolo propio para el Servizo de Comedores Escolares, recordando que es una “competencia municipal exclusiva”. Y también critican la demora en terminar las obras de las nuevas instalaciones anexas al CEIP A Maía.

A juicio de los populares, el gobierno socialista “acredita continuamente a súa incapacidade para xestionar as cuestións serias a pesar de ser o goberno máis numeroso e caro” de la historia municipal. Así, explican que las obras del comedor comenzaron antes del anterior curso 2019-2020, “e o máis grave é que non estará preparado antes de que dé comezo o curso 2020-2021”, augurando que el nuevo plazo de fin de obras, marcado para el 1 de septiembre, no se cumplirá “pola asombrosa despreocupación mostrada ante un problema que non é menor” y el actual estado de los trabajos.

Ahora, recuerdan desde la oposición que se mantuvieron “leais” durante lo peor de la covid, pero instan a que el gobierno local deje de buscar disculpas “botándolle a culpa a outros e asuma que as competencias do servizo de comedor son en exclusiva municipais, xa que nas datas nas que nos atopamos, non se pode seguir falando de opcións e posibilidades”, sino que hay que hablar de protocolos “e tomar decisións consensuadas por toda a comunidade educativa”, reseñan.

También aportan desde el Partido Popular que la demanda de usuarios del comedor escolar va a ser similar a la del pasado curso. o.d. vilar