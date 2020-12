Recollida de firmas en Chance.org para que se rebaixen os bordos das beirarrúas de Conxo

Santiago. A veciñanza de Santa Marta e Conxo estanse unindo nunha recollida de sinaturas na plataforma Chance.org para solicitarlle ao Concello de Compostela que non demore máis a posta en marcha das obras que rebaixen os bordos das beirarrúas de toda a zona. “É algo habitual que a veciñanza, e todas aquelas persoas que se trasladan á zona para estudar, traballar, mercar, etc sufran cortes nos neumáticos dos seus vehículos. Estes bordes son tan perigosos, que incluso poden causar danos aos viandantes”, indican os veciños da zona.

“Ano tras ano, goberno tras goberno, non se dá posto solución a este serio problema, co cal, queremos comezar esta recollida de sinaturas pra entregalas no rexistro municipal e que dunha vez por todas se poña fin a este desleixo”, engaden os promotores desta iniciativa. “Se sumamos máis de 1.000 sinaturas non se poderá demorar máis esta obra, que vai xa camiño de converterse nunha reivindicación histórica. Ata a xornada de onte xa recaudaran o primeiro centanar de apoios. Dende o Concello indicaron que se están a estudiar os posibles modelos para solucionar o problema. ECG