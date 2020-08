Recollida de firmas para levar a banda ancha ao rural da Estrada

O Movemento Veciñal Estradense vén de comezar a recollida de sinaturas para reclamar a extensión das redes de banda ancha, superior a 100 megabytes por segundo (Mbps) por todo o rural. Deste xeito, o grupo político Móvete insta ao goberno local a aproveitar as axudas da Administración do Estado para incluir no proxecto de extensión das redes de banda ancha todos os núcleos rurais, e denuncia que agora están excluídos do proxecto o 67 por cento. A voceira da formación, Mar Blanco Casais, considera que “é responsabilidade do Concello conseguir as axudas do Estado para que as e os veciños se beneficien da banda ancha de moi alta velocidade. Hai que ter en conta que é obxetivo do goberno central que a cobertura chegue ao 93,5 % da poboación”.