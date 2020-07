Reguladas as bolsas de estudo para os lalinenses

Lalín. A xunta de goberno local de Lalín vén de aprobar as bases reguladoras para a concesión de bolsas complementarias ao estudo para alumnos/as de centros docentes para o vindeiro curso 2020-2021, ás que o goberno municipal destina 40.000 euros, a cifra máis alta dedicada a este concepto nun só exercicio.

Un incremento co que o goberno se anticipou, xa no pasado mes de maio, á posibilidade de que coa crise sanitaria se poida aumentar dun xeito importante o número de familias que precisen acceder a elas, levando ao pleno do 29 de maio un expediente suplementario de crédito de 22.000 euros. arca